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У серпні в Дніпрі вимикатимуть газ через ремонтні роботи: адреси та дати

Сьогодні 15:04
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У серпні в Дніпрі вимикатимуть газ.

Новости Днепра про У серпні в Дніпрі вимикатимуть газ через ремонтні роботи: адреси та дати

У серпні фахівці Дніпровської філії “Газмережі” знову запланували проведення ремонтних робіт в деяких будинках. Через це споживачі, які живуть за вказаними адресами, будуть тимчасово без газопостачання. 

5 серпня

 
вул. Пісчана, 1, 3-6
вул. Нагатинська, 1/3, 2, 4, 5, 5/1, 11, 13, 15, 17
вул. Дежнева, 102, 102/1, 106, 108, 122, 124, 142, 144, 146, 148б

6 серпня

 
вул. Троїцька, 40
вул. Широка, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139

7 серпня 

вул. Чечелівська, 51
 
8 серпня
 
вул. Пастера, 10, 12

22 серпня

вул. Наукова, 54а

29 серпня

вул. Гаванська, 11, 17
 
Повернуть газ в домівки, як тільки завершаться необхідні роботи та фахівці оглянуть обладнання в квартирах, тому жителям вказаних будинків бажано бути вдома в день, коли запланований ремонт. 
 
Нагадаємо, у Дніпрі в жителів будинку на Січових Стрільців вже понад 10 днів немає газу.
 

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Новости Днепра про У серпні в Дніпрі вимикатимуть газ через ремонтні роботи: адреси та датиУкраїнська Новости Днепра про У серпні в Дніпрі вимикатимуть газ через ремонтні роботи: адреси та датиРусский

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