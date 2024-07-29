У серпні в Дніпрі вимикатимуть газ через ремонтні роботи: адреси та дати
У серпні в Дніпрі вимикатимуть газ через ремонтні роботи: адреси та дати
Сьогодні 15:04
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У серпні в Дніпрі вимикатимуть газ.
У серпні фахівці Дніпровської філії “Газмережі” знову запланували проведення ремонтних робіт в деяких будинках. Через це споживачі, які живуть за вказаними адресами, будуть тимчасово без газопостачання.
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