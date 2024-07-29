У серпні в Дніпрі вимикатимуть газ через ремонтні роботи: адреси та дати

У серпні в Дніпрі вимикатимуть газ.

У серпні фахівці Дніпровської філії “Газмережі” знову запланували проведення ремонтних робіт в деяких будинках. Через це споживачі, які живуть за вказаними адресами, будуть тимчасово без газопостачання.

5 серпня

вул. Пісчана, 1, 3-6 вул. Нагатинська, 1/3, 2, 4, 5, 5/1, 11, 13, 15, 17 вул. Дежнева, 102, 102/1, 106, 108, 122, 124, 142, 144, 146, 148б

6 серпня вул. Троїцька, 40 вул. Широка, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139

7 серпня вул. Чечелівська, 51 8 серпня

вул. Пастера, 10, 12

22 серпня вул. Наукова, 54а

29 серпня вул. Гаванська, 11, 17

Повернуть газ в домівки, як тільки завершаться необхідні роботи та фахівці оглянуть обладнання в квартирах, тому жителям вказаних будинків бажано бути вдома в день, коли запланований ремонт.

жителів будинку на Січових Стрільців вже понад 10 днів немає газу. Нагадаємо, у Дніпрі вна Січових Стрільців вже понад 10 днів немає газу.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: