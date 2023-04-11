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У середу у Дніпрі вимикатимуть світло: де саме

Сьогодні 14:51
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Новости Днепра про У середу у Дніпрі вимикатимуть світло: де саме

У Дніпрі у середу, 12 квітня, планують вимикати світло з 08:00 до 17:00. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення ремонтних робіт. 

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Так, буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Криворізька: 2, 4, 6, 8, 20;
  • вул. Макарова: 1, 2, 2A, 3, 3А, 4, 4A, 5-23 (непарні), 23А, 25;
  • вул. Холодноярська: 1-20, 22, 24, 26, 28;
  • пров. Верстатобудівельний: 4;
  • пров. Листяний: 1, 2, 2А, 3-18;
  • пров. Ялицевий: 10,12,14,16;
  • вул. Дмитра Кедріна: 51.

Тому радимо зарядити телефони та повербанки.

Нагадаємо, раніше ми писали: відключення світла у Дніпрі: ремонтні роботи перенесли на 18 квітня.  

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Новости Днепра про У середу у Дніпрі вимикатимуть світло: де самеУкраїнська

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