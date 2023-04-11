У середу у Дніпрі вимикатимуть світло: де саме

У Дніпрі у середу, 12 квітня, планують вимикати світло з 08:00 до 17:00. Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.
Причина – проведення ремонтних робіт.
Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.
Так, буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Тому радимо зарядити телефони та повербанки.
Нагадаємо, раніше ми писали: відключення світла у Дніпрі: ремонтні роботи перенесли на 18 квітня.
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