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У середмісті Дніпра з’явиться дерево бажань

Сьогодні 13:35
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У Дніпрі до Великодня створять дерево бажань.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явиться дерево бажань

Уже цієї неділі в Дніпрі святкуватимуть Великдень, а ось в Чистий четвер планують прикрасити дерево бажань. Про це розповіли в Міській станції юних техніків. Подейкують, що воно дійсно може виконувати мрії містян. 

Для того, щоб бажання збулося, на дерево треба повістити писаночку. Прикрашати міське Великоднє дерево бажань будуть 13 квітня на пішохідному бульварі вулиці Короленка. Захід розпочнеться о 14:00. 

Крім прикрашання дерева, у цей день відбудеться мовний батл та аукціон, де можна придбати міни, розмальовані дніпровськими майстрами.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явиться дерево бажань

Нагадаємо, раніше в парку Новокодацький з’явилася святкова фотозона, а очільник ОВА повідомив, чи буде на Великдень комендантська година. 

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Новости Днепра про У середмісті Дніпра з'явиться дерево бажаньУкраїнська

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