У середмісті Дніпра з’явилося дерево з “Аватару” (ФОТО)

У центрі Дніпра біля одного із кафе помітили дерево з "Аватару".

Незвичний декор, який нагадує “дерево душ” з легендарного “Аватару” розмістити біля одного із кафе на вулиці Січових Стрільців.

Можна припустити, що власники кафе надихнулися нещодавним релізом другої частини легендарного “Аватару” та вирішили зробити такий декор. Щоправда, на дніпровському дереві повісили новорічні іграшки, а в іншому воно сильно нагадує свій кіношний прототип.

Нагадаємо, “Аватар” це американський науково-фантастичний 3D-фільм режисера та сценариста Джеймса Кемерона. Вихід нової частини під назвою “Аватар. Шлях води” відбувся 15 грудня 2022 року.

Дерево Душ – така собі точка сили планети Пандора (де розвиваються події фільму). Воно “зв’язує” усіх живих істот планети.

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