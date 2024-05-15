У середмісті Дніпра розквітнув найбільший розарій у місті (ФОТО)

У Дніпрі розквітає найбільший розарій у місті.

Тисячі кущів різнобарвних троянд різних сортів почали квітнути в парку Глоби.

Понад тисячі кущів жовтих, коралових, пурпурних, червоних та помаранчевих квітів – справжне трояндове різноманіття, – йдеться у повідомленні Департаменту парків та рекреацій ДМР.

Аби троянди розквітнули співробітники парку ретельно доглядають цю красу – сапають, підживлюють та обрізають троянди.

Людей закликають бережно ставитися до цієї краси. Фотографувати та милуватися, але не зривати троянди та не ламати кущі.

Взимку розарій мав такий вигляд:

Читайте також:

Українська

Автор: