У середмісті Дніпра розквітнув найбільший розарій у місті (ФОТО)

Тисячі кущів різнобарвних троянд різних сортів почали квітнути в парку Глоби.
Понад тисячі кущів жовтих, коралових, пурпурних, червоних та помаранчевих квітів – справжне трояндове різноманіття, – йдеться у повідомленні Департаменту парків та рекреацій ДМР.
Аби троянди розквітнули співробітники парку ретельно доглядають цю красу – сапають, підживлюють та обрізають троянди.
Людей закликають бережно ставитися до цієї краси. Фотографувати та милуватися, але не зривати троянди та не ламати кущі.
Взимку розарій мав такий вигляд:
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