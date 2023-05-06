У середмісті Дніпра помітили живий кущ, який налякав перехожих (ВІДЕО) - Днепр Инфо
У середмісті Дніпра помітили живий кущ, який налякав перехожих (ВІДЕО)
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Сегодня 17:25

Дніпрян налякав кущ.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра помітили живий кущ, який налякав перехожих (ВІДЕО)

У середмісті Дніпра іноді відбуваються досить дивні речі. Днями перехожих на Європейській площі налякав живий кущ. Ззовні він був схожий на декоративну рослину, але коли люди підходили ближче – він на них кидався. 

А “спонсор” переляку декількох десятків дніпрян – місцевий блогер-пранкер Давід Ігнатов. Відео з розіграшем він опублікував у себе в Instagram. 

Чоловік вирішив вдягнути костюм куща та полякати місцевих мешканців. Для свого пранку він обрав жваву площу, де за день проходять сотні людей. Як можна побачити у відео, блогер сів у засідку, замаскувавшись під рослину, а коли до нього підходили ближче, то він вставав, чим дуже лякав людей, які не очікували такого розвитку подій.

Деякі реагували з гумором, а декому ця затія на сподобалася. 

Зауважимо, що блогер неодноразово влаштував епатажні пранки. Він одружувався з гумовими жінками або видавав з себе арабського шейха. 

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Новости Днепра про У середмісті Дніпра помітили живий кущ, який налякав перехожих (ВІДЕО)Українська

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