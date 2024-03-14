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У середмісті Дніпра палає дах п’ятиповерхівки

Сьогодні 20:03
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У середмісті Дніпра загорівся дах будинку.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра палає дах п'ятиповерхівки

У Дніпрі, у будинку на перехресті вулиці Єфремова та проспекту Яворницького, 14 березня сталася пожежа, пише “Суспільне”.

Відомо, що горить дах багатоповерхівки. Людей з будинку евакуювали. 

На місці працюють кілька підрозділів пожежників. Вулицю поруч з місцем пожежі частково перекрили. На фото видно, що палає дах будівлі. Станом на 20:00 вогонь ще не загасили. 

Новости Днепра про У середмісті Дніпра палає дах п'ятиповерхівки

Чекаємо на офіційні коментарі ДСНС. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на вулиці Батумській знайшли труп чоловіка. 

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Новости Днепра про У середмісті Дніпра палає дах п'ятиповерхівкиУкраїнська

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