У середмісті Дніпра палає дах п’ятиповерхівки

У середмісті Дніпра загорівся дах будинку.

У Дніпрі, у будинку на перехресті вулиці Єфремова та проспекту Яворницького, 14 березня сталася пожежа, пише “Суспільне”.

Відомо, що горить дах багатоповерхівки. Людей з будинку евакуювали.

На місці працюють кілька підрозділів пожежників. Вулицю поруч з місцем пожежі частково перекрили. На фото видно, що палає дах будівлі. Станом на 20:00 вогонь ще не загасили.

Чекаємо на офіційні коментарі ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на вулиці Батумській знайшли труп чоловіка.

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