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У середмісті Дніпра на місці новобудови шукали стародавню гробницю

Сьогодні 13:46
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У центрі Дніпра на місці нового будівництва знайшли старовинний льох.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра на місці новобудови шукали стародавню гробницю

Нещодавно в соцмережах з’явилася інформація про те, що начебто на місці будівництва в центрі Дніпра знайшли стародавню гробницю чи льох. У районі житлового комплексу Баку відрили дивну підземну конструкцію.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра на місці новобудови шукали стародавню гробницю

Повідомлення з соцмереж

«Розрили стародавній льох чи гробницю. Продовжують працювати далі!» – розповіли дніпряни.

Щоправда виявилося, що це була …. вигрібна яма. Про це розповіла начальниця управління з питань охорони культурної спадщини міськради Дніпра Надія Лиштва. За її словами, спеціалісти приїхали на місце, що перевірити знахідку. Виявилося, що конструкція схожа на арку – частина вигрібної ями, яку зруйнували ще в радянські часи.

За результатами огляду – гробниці не виявлено. Те, що на фото виглядало як арка, – є частиною колишньої вигрібної ями (фрагмент вертикальної стіни), яку було поруйновано ще в радянський час. Враховуючи це, людям, що живуть в ж/к Баку, можна не турбуватись про новобудови. Ну, крім, власне, комплексу Баку, який турбує всіх, хто його бачить, – зауважила вона.

Зазначається, що в цьому районі ніколи не було цвинтарів, тому не може бути і гробниць.

Новости Днепра про У середмісті Дніпра на місці новобудови шукали стародавню гробницю

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Новости Днепра про У середмісті Дніпра на місці новобудови шукали стародавню гробницюУкраїнська

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