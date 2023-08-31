На клумбах у середмісті Дніпра дозріває урожай гарбузів та томатів

Клумби з городиною в парку Дніпра вже дають урожай.

Про це повідомили в департаменті парків та рекреацій.

Локацію поки що не повідомляють, щоб ніхто не зірвав урожай.

Знайди 2 різних овоча на нашій клумбі! Усі помітили? Локацію не вказуємо бо все зірвуть, – йдеться в повідомленні.

Судячи з фото, дозріли гарбузи та томати.

Нагадаємо, раніше у парку Глоби помітили клумби з гарбузами. Маленький городик сподобався містянам, тож доглядачі зеленої зони вирішили залишити рослини, щоб восени зібрати урожай. Спочатку містяни припускали, що городину тут висадили спеціально, але виявилося, що овочеві клумби виросли випадково.

Співробітники парку припускають, що насіння сюди занесли пташки, тож згодом тут виросли саджанці кабачків та гарбузів.

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