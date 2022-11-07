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  • У передмісті Дніпра перебої з водопостачанням: що сталося та коли вирішать проблему

У передмісті Дніпра перебої з водопостачанням: що сталося та коли вирішать проблему

Сьогодні 14:34
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У передмісті Дніпра проблеми з водопостачанням.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра перебої з водопостачанням: що сталося та коли вирішать проблему

Мешканці Слобожанського жаліються на перебої з водою.

Як повідомили в місцевій громаді, 7 листопада у Слобожанському проводять аварійні роботи. Через це у всьому селищі можливі проблеми з подачею води. 

Роботи проводяться на вулиці Будівельників, 22. Перебої зі зниженим тиском очікуються до 18:00. Після цього водопостачання повернуть в повному обсязі. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо ви виїхали за межі міста на час війни або ваше житло постраждало від обстрілів. 

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Новости Днепра про У передмісті Дніпра перебої з водопостачанням: що сталося та коли вирішать проблемуУкраїнська

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