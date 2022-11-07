У передмісті Дніпра перебої з водопостачанням: що сталося та коли вирішать проблему

Мешканці Слобожанського жаліються на перебої з водою.
Як повідомили в місцевій громаді, 7 листопада у Слобожанському проводять аварійні роботи. Через це у всьому селищі можливі проблеми з подачею води.
Роботи проводяться на вулиці Будівельників, 22. Перебої зі зниженим тиском очікуються до 18:00. Після цього водопостачання повернуть в повному обсязі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо ви виїхали за межі міста на час війни або ваше житло постраждало від обстрілів.
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