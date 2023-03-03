У селищі неподалік від Дніпра чоловік випадково впав з даху будинку

Про це розповіла медик Тетяна Єсич.
Виклик до Новомосковської станції ЕМД надійшов 1 березня. Місцевий мешканець розповів, що його друг впав з великої висоти та травмувався. На місце негайно відправили найближчу бригаду.
Прибувши на виклик, фельдшери з’ясували, що 39-річний чоловік допомагав товаришу ремонтувати димар на даху приватного будинку. У якийсь момент він впав з висоти близько 5 метрів та не зміг підвестися, бо сильно травмувався. Оглянувши пацієнта, медики встановили, що потерпілий отримав спинальну травму, а точніше закритий перелом поперекового відділу хребта.
Потерпілого відправили до однієї з лікарень Новомосковська. Його життю зараз нічого не загрожує.
Нагадаємо, раніше в Кам’янському ледь не вчаділа ціла родина переселенців із Бахмуту.
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