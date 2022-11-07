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У селі на Дніпропетровщині у ставку знайшли мертвим місцевого жителя

Сьогодні 09:30
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Тіло людини на поверхні води у місцевому ставку помітили мешканці села Новоолександрівка Синельниківського району.

Новости Днепра про У селі на Дніпропетровщині у ставку знайшли мертвим місцевого жителя

Очевидці викликали на місце події рятівників та правоохоронців. По прибуттю до місця події співробітники ДСНС встановили, що на відстані 5 метрів від берега, знаходиться тіло чоловіка. За допомогою гумового човна та мотузки потопельника було доправлено до берега та передано представникам поліції. Ним виявився місцевий мешканець – чоловік, 1970 року народження, – йдеться у повідомленні ДСНС Дніпропетровської області.

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