У селі на Дніпропетровщині у ставку знайшли мертвим місцевого жителя

Тіло людини на поверхні води у місцевому ставку помітили мешканці села Новоолександрівка Синельниківського району.

Очевидці викликали на місце події рятівників та правоохоронців. По прибуттю до місця події співробітники ДСНС встановили, що на відстані 5 метрів від берега, знаходиться тіло чоловіка. За допомогою гумового човна та мотузки потопельника було доправлено до берега та передано представникам поліції. Ним виявився місцевий мешканець – чоловік, 1970 року народження, – йдеться у повідомленні ДСНС Дніпропетровської області.