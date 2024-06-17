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У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі, більшість з них – діти

Сьогодні 12:04
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У румунському повіті Констанца відбулася аварія за участі автобуса, всередині якого знаходилось 57 громадян України, 42 з них - діти.

Новости Днепра про У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі, більшість з них - діти

Про подію повідомляє Digi24 з посиланням на представників інспекції з надзвичайних ситуацій Добруджі.

У ніч на понеділок на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя сталася ДТП за участі вантажівки та автобуса, який перевозив українців. На місце події виїхали бригади пожежної та швидкої допомоги.

Правоохоронці округу Констанца заявили, що обидва транспортні засоби рухалися в одному й тома ж напрямку. Обидва водія були перевірені на наявність алкоголю або психотропних речовин у крові, результати були негативними. 

Зазначається, що з 57 пасажирів автобусу 15 потребують медичної допомоги, тринадцять з них – діти. Двох дорослих та двох дітей відправили до лікарні, інших українців мікроавтобусами доставили до Неводарі.

Влада України ще не прокоментувала випадок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Чехії пасажирський поїзд, що прямував в Україну, зіткнувся з вантажним.

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Новости Днепра про У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі, більшість з них - дітиУкраїнська Новости Днепра про У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі, більшість з них - дітиРусский

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