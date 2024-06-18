У руді з Кривого Рогу заховали велику партію цигарок, аби таємно переправити за кордон

З України намагалися перевозити контрабанду, яку заховали в руді з Кривого Рогу.

Вигадливих контрабандистів затримали на Волині під час проходження митного контролю, повідомили в Держприкордонній службі.

Понад 5 тисяч цигарок виявили у вагонах товарного потягу, який перевозив руду з Кривого Рогу до Польщі. Прикордонники, які оглядали вантажний поїзд, за допомогою технічних засобів виявили сторонні вкладення серед вантажу. Під шаром чорної руди були пакунки з цигарками.

Загальна кількість склала понад 5 тисяч пачок. Увесь товар вилучений. Ведеться слідство.

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