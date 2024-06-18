У руді з Кривого Рогу заховали велику партію цигарок, аби таємно переправити за кордон

Вигадливих контрабандистів затримали на Волині під час проходження митного контролю, повідомили в Держприкордонній службі.
Понад 5 тисяч цигарок виявили у вагонах товарного потягу, який перевозив руду з Кривого Рогу до Польщі. Прикордонники, які оглядали вантажний поїзд, за допомогою технічних засобів виявили сторонні вкладення серед вантажу. Під шаром чорної руди були пакунки з цигарками.
Загальна кількість склала понад 5 тисяч пачок. Увесь товар вилучений. Ведеться слідство.
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