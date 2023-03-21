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У розвідці натякнули, що невідомо, чи живий путін взагалі

Сьогодні 12:20
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Нещодавно владімір путін "відвідав" тимчасово окупований Маріуполь.

Новости Днепра про У розвідці натякнули, що невідомо, чи живий путін взагалі

У зв’язку з цим представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українська розвідка не має доказів того, що це був справжній президент рф, а не його двійник.

Чому ви впевнені, що це був саме володимир путін у Маріуполі? У нас немає жодних доказів того, що ця людина була володимиром путіним. Чоловік, схожий на путіна, справді зафіксований на цих кадрах, – сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Він зазначив, що в експертному середовищі наразі точаться дискусії про те, чи живий путін взагалі.

Але якщо живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі того самого володимира путіна за довгим столом на величезній відстані від живих людей. У нього тремтить одна рука і багато інших уже характерних ознак, які добре характеризують самого путіна. Серед цих характерних ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах, – зазначив Юсов.

За його словами, “це хороша режисура”, і російська пропаганда вміє робити “різні постановочні сеанси”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що міжнародний ордер на арешт Путіна діє довічно, – прокурор МКС.

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Новости Днепра про У розвідці натякнули, що невідомо, чи живий путін взагаліУкраїнська

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