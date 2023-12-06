У росії знайшли мертвим ексдепутата ВР Іллю Киву

Сьогодні, 6 грудня, російські ЗМІ повідомили, що у Підмосков'ї знайшли мертвим зрадника України, колишнього депутата Верховної Ради Іллю Киву.

Про це, зокрема, написало видання “РиаНовости” з посилання не екстрені служби.

Зазначимо, Кива активно веде Telegram-канал, останній допис у ньому був сьогодні вранці о 8:48.

Також український блогер Ігор Лаченков написав, що, за його інформацією, зрадника ліквідували зі стрілецької зброї – це була спецоперація СБУ.

Зазначимо Ілля Кива – пропагандист, проросійський політик, який втік з України напередодні повномасштабного вторгнення рф під приводом відпочинку на території ЄС. Пізніше стало відомо, що нардеп знаходиться на російській території – там він попросив політичний притулок.

Верховна Рада позбавила втікача мандата, а правоохоронці відкрили проти нього кримінальні провадження за кількома статтями, зокрема, його звинуватили у державній зраді. Крім того, він отримав підозру в декларуванні неправдивої інформації.

13 листопада Киву заочно засудили до 14 років ув’язнення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу.

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