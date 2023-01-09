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У Росії помер розробник “Калібрів”, якими обстрілюють міста України

Сьогодні 20:30
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Розробник ракетних комплексів "Калібр", котрими обстрілюють Україну, Павло Камнєв помер на 86-му році життя.

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Камнєва не стало 9 січня 2023 року. Він був науковим керівником АТ “Концерн ВКО “Алмаз – Антей”. Окрім цього він брав участь у розробці багатьох ракетних комплексів. В тому числі і крилатої ракети “Калібр”. Ними оснащують російські кораблі та підводні човни й обстрілюють мирне населення України.

“9 січня 2023 року на 86-му році життя помер науковий керівник АТ “Концерн ВКО “Алмаз – Антей”, Герой Праці Російської Федерації Павло Іванович Камнєв”, – сказано в повідомленні.

Джерело: Інтерфакс

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