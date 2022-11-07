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  • У російському снаряді, який прилетів в Нікополь, знайшли томик Льва Толстого (ФОТО)

У російському снаряді, який прилетів в Нікополь, знайшли томик Льва Толстого (ФОТО)

Сьогодні 10:38
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У одному із снарядів, які постійно прилітають до Нікополя знайшли книжку Льва Толстого.

Новости Днепра про У російському снаряді, який прилетів в Нікополь, знайшли томик Льва Толстого (ФОТО)

 
Про це розповів волонтер ініціативи “NIMAR. Благодійний Аукціон” Ігор Радченко.
 
За словами волонтера, їм передали один із снарядів, який залетів до міста. Вони хотіли перетворити його на якийсь сувенір, який хотіли продати на благодійному аукціоні. Те, що вони знайшли всередині сильно здивувало.
 
З дна снаряда волонтери виковиряли справжній томік Льва Толстого.
 
Не знаю як він туди потрапив. Чи росіянин вирішив надіслати нам книгу російського імперця, як рекламу “руського міра” чи він залетів нашим нікопольчанам в бібліотеку і прям вибрав цю книжечку, яка була йому ближче до душі, ми не знаємо, – розповів Ігор.
 

Новости Днепра про У російському снаряді, який прилетів в Нікополь, знайшли томик Льва Толстого (ФОТО)

Тепер волонтери хочуть придумати цікаву історію та продати цей снаряд на благодійному аукціоні. Крім цього, вони роздумують над тим, щоб запропонувати хлопцям з ЗСУ відправити росіянам зворотній подарунок.
 
Запропоную нашим хлопцям перед відправкою їм зворотніх “подаруночків”, в Хаймарс покласти Кобзаря чи як запропонував Костянтин Сергєєв , вкласти томік Кучми “Україна не росія”, – зауважив волонтер.
Зазначимо, що агітки зі снарядами кидають не вперше, проте цілу книгу ще не засовували. 
 

Новости Днепра про У російському снаряді, який прилетів в Нікополь, знайшли томик Льва Толстого (ФОТО)

Новости Днепра про У російському снаряді, який прилетів в Нікополь, знайшли томик Льва Толстого (ФОТО)

Новости Днепра про У російському снаряді, який прилетів в Нікополь, знайшли томик Льва Толстого (ФОТО)

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Новости Днепра про У російському снаряді, який прилетів в Нікополь, знайшли томик Льва Толстого (ФОТО)Українська Новости Днепра про У російському снаряді, який прилетів в Нікополь, знайшли томик Льва Толстого (ФОТО)Русский

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