У російському Брянську 8-класниця влаштувала стрілянину в школі та вбила однокласницю

У російському Брянську школярка влаштувала стрілянину.

Як повідомляють російські телеграм-канали та пропагандистські ЗМІ, інцидент трапився у брянській гімназії № 5 приблизно о 9:15 за місцевим часом. 14-річна Аліна принесла з собою батьківську рушницю та відкрила вогонь у своєму класі, де якраз починалося заняття з біології.

Решту класів у школі евакуювали, а на місце викликали силовиків. До приїзду міліції, дівчині вдалося застрелити свою однокласницю Марію та поранити ще 6 людей. Після стрілянини школярка наклала на себе руки.

РосЗМІ повідомляють про двох загиблих та шістьох поранених. Як повідомляє Мінохоронздоров’я РФ, п’ятьох забрали до лікарні, з них четверо — в стані середнього ступеня тяжкості, один — у реанімації.

Наразі відомо, що школярка взяла у свого батька рушницю “Беказ-3” та судячи з фото, які публікують російські телеграм-канали – великий ніж. Мотиви вчинку восьмикласниці з’ясовуються, але за попередньою інформацією стрілянину Аліна могла вчинити через булінг.

Батька шутерки допитують силовики.

Обережно! Далі чутливі фото, які для декого можуть бути неприємними.

Телеграм-канали публікують фото з місця злочину. На першому фото застрелена однокласниця, на другому – школярка, що влаштувала стрілянину.

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