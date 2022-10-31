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У роботі Monobank стався збій: що відомо

Сьогодні 18:45
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Новости Днепра про У роботі Monobank стався збій: що відомо

Сьогодні ввечері клієнти мобільного банка Monobank почали масово скаржитися на проблеми із банківськими операціями: дехто не може перевести кошти, а іншим взагалі не вдається зайти у додаток.

У службі підтримки банку говорять, що зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного додатка. Та обіцяють виправити все найближчим часом. 

Вибачте, будь ласка, зараз є складнощі на нашому боці, які можуть відобразитися на вашій роботі з застосунком або з проведенням платежів. Це питання вже передано на максимально високий рівень і наші фахівці працюють, щоб якомога швидше все виправити. Будь ласка, дайте нам трохи часу. Як тільки питання буде вирішене, ми обов’язково вам повідомимо. Дякуємо за ваше розуміння і терпіння, — повідомили в Monobank.

Новости Днепра про У роботі Monobank стався збій: що відомо

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