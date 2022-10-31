У роботі Monobank стався збій: що відомо

Сьогодні ввечері клієнти мобільного банка Monobank почали масово скаржитися на проблеми із банківськими операціями: дехто не може перевести кошти, а іншим взагалі не вдається зайти у додаток.
У службі підтримки банку говорять, що зараз спостерігаються труднощі в роботі мобільного додатка. Та обіцяють виправити все найближчим часом.
Вибачте, будь ласка, зараз є складнощі на нашому боці, які можуть відобразитися на вашій роботі з застосунком або з проведенням платежів. Це питання вже передано на максимально високий рівень і наші фахівці працюють, щоб якомога швидше все виправити. Будь ласка, дайте нам трохи часу. Як тільки питання буде вирішене, ми обов’язково вам повідомимо. Дякуємо за ваше розуміння і терпіння, — повідомили в Monobank.
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