У роботі Kyivstar стався масштабний збій: що відомо

Сьогодні, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався масштабний збій.

Користувачі скаржаться на відсутність мобільного зв’язку, інтернету та неможливість увійти на сайт оператора.

Про це повідомляють ЗМІ.

Якщо спробувати увійти на сайт “Київстару”, видає помилку – сторінка не працює.

Також неможливо увійти у мобільний застосунок “Київстар”. Під час спроби додзвонитися абоненти чують відповідь “мобільна мережа недоступна”.

У компанії поки що не коментували цю ситуацію.

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