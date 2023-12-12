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У роботі Kyivstar стався масштабний збій: що відомо

Сьогодні 07:37
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Сьогодні, 12 грудня, у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався масштабний збій.

Новости Днепра про У роботі Kyivstar стався масштабний збій: що відомо

Користувачі скаржаться на відсутність мобільного зв’язку, інтернету та неможливість увійти на сайт оператора.

Про це повідомляють ЗМІ.

Якщо спробувати увійти на сайт “Київстару”, видає помилку – сторінка не працює.

Новости Днепра про У роботі Kyivstar стався масштабний збій: що відомо

Також неможливо увійти у мобільний застосунок “Київстар”. Під час спроби додзвонитися абоненти чують відповідь “мобільна мережа недоступна”.

У компанії поки що не коментували цю ситуацію.

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Новости Днепра про У роботі Kyivstar стався масштабний збій: що відомоУкраїнська

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