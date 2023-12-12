У роботі Kyivstar стався масштабний збій: що відомо

Користувачі скаржаться на відсутність мобільного зв’язку, інтернету та неможливість увійти на сайт оператора.
Про це повідомляють ЗМІ.
Якщо спробувати увійти на сайт “Київстару”, видає помилку – сторінка не працює.
Також неможливо увійти у мобільний застосунок “Київстар”. Під час спроби додзвонитися абоненти чують відповідь “мобільна мережа недоступна”.
У компанії поки що не коментували цю ситуацію.
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