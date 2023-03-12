У ресторані в середмісті Дніпра слухали Лєпса, який підтримує російську війну в Україні (ВІДЕО)

У Дніпрі слухали Лєпса в одному із ресторанів.

9 березня над містом літали російські ракети, а вчора в ресторані в середмісті Дніпра звучали пісні Лєпса, який активно підтримує російську війну в Україні. Про це повідомляють дніпряни, які стали свідками цього дійства.

Відео, на якому чути відому “Рюмку водки на столе” розлетілося телеграм-каналами.

Дніпряни стверджують, що російську музику вмикали в ресторані “Пастораль”. Варто зазначити, що вмикали не версію у виконанні Лєпса. На записі чутно, що пісню виконує жінка. Скоріше за все, це або співачка, яка працює в закладі, або у той вечір відвідувачі співали караоке.

Зазначимо, 19 червня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора».

Закон уже набув чинності, тому наразі в Україні заборонено публічно вмикати музику, яку створили громадяни держави-агресора. Це стосується музики в закладах громадського харчування, торговельних центрах та маршрутках. До публічного виконання можуть входити також караоке чи переспівування іншими людьми.

До винятків належать пісні російською мовою авторства іноземних громадян. З чорного списку можуть також викреслити російського артиста, який публічно висловився проти війни та звернувся з відповідною заявою до СБУ. Втім, у випадку з Лєпсом цього не сталося, адже співак підтримує війну РФ проти України та навіть приїжджав на тимчасово окуповану Росією частину Донеччини.

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