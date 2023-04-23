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У ресторані в Дніпрі живуть та “працюють” карликові свинки

Сьогодні 16:33
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В одному із дніпровських ресторанів працюють мініпіги.

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Такі незвичні співробітники поселилися в одному із ресторанів Дніпра, повідомляє ДніпроTV.

Як кажуть власники ресторану, вони шукали для свого закладу якусь “родзинку”. Спочатку хотіли завести папужку або канарейок, а потім вирішили запросити до себе “працювати” карликових свинок. 

І ось вже півтора місяці, два мініпіги Шанель та Цезар, працюють разом з кухарями та офіціантами. Основний обов’язок звірів – розважати відвідувачів своєю присутністю. У ресторані є дві зали – одна для тих, хто не проти присутності свинок, а інша для тих, кому некомфортно їсти разом з хвостатими співробітниками. 

Офіціанти розповідають, що Шанель любить випрошувати їжу у відвідувачів, а Цезар ревнує людей до своєї колеги, тому одразу біжить в її сторону, якщо хтось з гостей гладить свинку. Власники кажуть, що перед тим, як доторкнутися до звірів, людям дають антисептик. Це для того, щоб вони могли обробили руки до та після контакту з тваринами. 

Шанель та Цезар виглядають охайними, адже за чистотою поросят слідкують їх “колеги”. Купають звірів раз на 10 днів. В обох звірів є ветеринарні паспорти та всі необхідні щеплення. 

Адміністратор закладу каже, що Законом України не заборонено перебування домашніх тварин у закладах громадського харчування. Головне, щоб за ними доглядали та звірі жили в комфортних умовах.

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