У ресторані Дніпра нібито знайшли помідор з наліпкою у салаті: у закладі кажуть, що це інсценуація

У Confetti відреагували на інцидент з наліпкою, яку знайшли в салаті.

За словами дніпрян, усе сталося в ресторані Confetti, що в ТРК Appolo. Відвідувачі ніби-то знайшли на помідорі в салаті наліпку.

Як повідомила Dnepr.info адміністрація закладу, клієнти до них зі скаргами того дня не зверталися. Представники ресторану заявили, що відвідувачі могли підкласти наліпку на помідори, щоб спаплюжити репутацію Confetti.

“Як випливає з аналізу відеоматеріалів з камер відеоспостереження 11 червня близько 12:50 в закладі ресторанного товариства Confetti у ТРК Apollo перебували клієнт, які є авторами відео. Запис з камер свідчить про те, що особи відповідальні за створення відеоматеріалу, який і став приводом для опублікування статті про наш заклад, діяли умисно та самостійно підклали наліпку в страву”, – заявили в Confetti.

Як уточнили в Confetti, вони не замовляють овочі у виробника, чию торгову марку видно на відео, тому кухарі не могли залишити наліпку на помідорах. Адміністрація закладу додала, що в ресторані слідкують за санітарними нормами та подібних інцидентів трапитися не може.

На відео, яке надали в Confetti, можна побачити відвідувачів, які відпочивають в ресторані. У якийсь момент жінка, яка сидить за одним зі столиків, торкається до тарілки. Ймовірно, саме у цей момент, клієнтка могла залишити на помідорі наліпку. Пізніше чоловік, який був поруч, дістав телефон та почав знімати на відео вміст тарілки.

Саме це відео, ймовірно, потім поширили в телеграм-каналі.

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