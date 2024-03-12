У районі на Дніпропетровщині встановили особливий режим в’їзду і виїзду: у чому річ

У Нікопольському районі створили військову комендатуру.

У Нікопольському районі створили комендатуру, повідомив очільник Нікопольського району Євген Євтушенко.

Спільним наказом Дніпропетровської обласної військової адміністрації, Оперативних угрупувань військ «ХАРКІВ», «ХЕРСОН», «ЗАПОРІЖЖЯ» від 18 грудня 2023 року №137/0/13-23/4916/189/442, – йдеться у повідомленні в Telegram.

Що змінилося:

– утворено комендатуру Нікопольського району;

– призначено керівника комендатури Нікопольського району – полковника Дарєєва Сергія Олександровича, начальника Нікопольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на строк дії правового режиму;

– встановлено особливий режим в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів;

– запроваджено на строк дії правового режиму воєнного стану перевірку документів та огляд речей у осіб на території Нікопольського району у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року №1456 “Про затвердження Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану”.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпровському, Синельниківському та Криворізьких районах встановили комендатури. Це дозволить військовим, а зокрема співробітникам ТЦК зупиняти автівки, аби перевірити документи чи оглянути особисті речі громадян.

Читайте також:

Українська

Автор: