У Раді пропонують узаконити езотеричних “гуру”: з’явився законопроєкт

Тарологів та інших езотеричних "гуру" можуть внести до окремого реєстру.

Узаконити хочуть насамперед осіб, які надають освітні послуги з езотерики. Наразі законопроєкт направили на ознайомлення депутатам.

Нардеп від “Слуги народу” Сергій Гривко пропонує внести зміни до закону “Про освіту”, запровадивши правове регулювання сфери езотеричної освіти. Таким чином усіх “спіритичних майстрів” та “гуру” долучатимуть до спеціального реєстру та змушуватимуть платити податки.

Як зазначає нардеп у пояснювальній записці, у суспільстві сформувалась необхідність визнання езотеричних послуг та езотеричної освіти невіддільною частиною сучасного життя. Гривко зауважує, що через зростання популярності цієї галузі не наукового пізнання, езотерика стала окремою сферою зайнятості, а також напрямком освіти.

Беручи до уваги активне поширення серед населення езотеричних знань та думок, зростання популярності користування езотеричними послугами, а також наявність у наукових колах прямих дискусій та обґрунтувань щодо доцільності застосування езотеричних вчень у життєдіяльності людини – езотерика фактично стала окремою сферою зайнятості у суспільстві, а також напрямком освіти, – пише Гривко.

Що пропонують змінити?

У законі “Про освіту” пропонують прописати наступне: дати визначення терміну “езотерична освіта”. Нардеп пропонує пояснювати його, як отримання людиною знань та інформації, призначених для обмеженого кола осіб, які містять елементи, альтернативні загальноприйнятим науковим поняттям;

тарологів, астрологів, нумерологів, знахарів, вчителів йоги та інших “спеціалістів” у сфері духовник практик, які мають ФОП – включати до реєстру наставників у сфері езотеричної освіти Міністерства освіти і науки України;

за додання до реєстру будуть стягувати адміністративний збір

особи, включені до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, на законодавчому рівні наділяються певними правами. В тому числі використання у своїй діяльності термінів «школа езотерики/езотерична школа», «інститут езотерики/езотеричний інститут» та «академія езотерики/езотерична академія»;

усі “гуру”, які додалися до реєстру матимуть визначені законом зобов’язання, передбачені Законом України «Про освіту»;

особи, включені до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, зможуть видавати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, своїм учням, які пройшли курс навчання іменні стилізовані дипломи, за які з наставника справляється плата у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи.

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