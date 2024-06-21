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  • У приватні руки віддадуть велику націоналізовану агрокомпанію на Дніпропетровщині: яка ціна

У приватні руки віддадуть велику націоналізовану агрокомпанію на Дніпропетровщині: яка ціна

Сьогодні 11:48
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На Дніпропетровщині приватизують успішне агропідприємство.

Новости Днепра про У приватні руки віддадуть велику націоналізовану агрокомпанію на Дніпропетровщині: яка ціна

28 червня Фонд державного майна проведе онлайн-аукціон з продажу націоналізованої агрокомпанії “ІНВЕСТАГРО”. 
 
Це чинний сільськогосподарський виробник, розташований у Дніпропетровській області. Компанія займається вирощуванням соняшника, проса, ріпаку та пшениці.

Новости Днепра про У приватні руки віддадуть велику націоналізовану агрокомпанію на Дніпропетровщині: яка ціна

За даними Фонду держмайна, у власності підприємства перебуває 25 зареєстрованих одиниць нерухомого майна та інфраструктури загальною площею 6222,2 кв.м, серед яких виробничі, складські й адміністративні будівлі та споруди.
 
Для своєї діяльності “ІНВЕСТАГРО” орендує 226 земельних ділянок загальною площею 1483,2729 га. Станом на 31 березня 2024 року компанія не має простроченої кредиторської заборгованості.
 
Приймання заявок на участь в аукціоні триватиме до 27 червня включно. Стартова ціна активу – 48,9 млн грн.

Кошти, отримані від продажу цього активу, будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф, з якого фінансуються проєкти з відновлення України. Запрошуємо бізнес долучитися до торгів та зробити свій внесок у відбудову нашої держави, – прокоментували у Фонді держмайна.

Новости Днепра про У приватні руки віддадуть велику націоналізовану агрокомпанію на Дніпропетровщині: яка ціна

Новости Днепра про У приватні руки віддадуть велику націоналізовану агрокомпанію на Дніпропетровщині: яка ціна

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Новости Днепра про У приватні руки віддадуть велику націоналізовану агрокомпанію на Дніпропетровщині: яка цінаУкраїнська

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