У приватні руки хочуть продати найдорожчий державний протезний завод у Дніпрі: яка ціна

Фонд держмайна виставив на продаж протезний завод у Дніпрі.

Держава хоче продати Дніпропетровське експериментальне протезно-ортопедичне підприємство.

Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс Дніпропетровського експериментального протезно-ортопедичного підприємства (ДЕПОП). Про це йдеться в оголошенні на Prozorro.Продажі.

Зазначається, що це найдорожчий з-поміж протезних заводів, які продає держава. Стартова вартість підприємства – 114,87 млн грн. Переможцем аукціону стане той, хто запропонує найбільшу суму.

Зауважимо, що це вже не перший протезний завод, який продає держава. Раніше власник Великої кишені приватизував Київський протезний завод за 165 млн грн за стартової вартості 31,3 млн грн. Також у приватні руки передали Миколаївський протезний завод. Аукціон виграв виробник ортопедичного взуття та протезів “Ортотоп” зі ставкою усього 7,15 млн грн.

Торги за можливість придбати протезний завод у Дніпрі пройдуть 10 липня.

Зазначається, що підприємство розташоване на проспекті Хмельницького у Дніпрі, має приміщення в Запоріжжі (вулиця Грищенка, колишня Волгоградська) та Кривому Розі (Центральний проспект, колишня Лермонтова).

Фонд держмайна зауважує, що протезний завод це прибуткове підприємство. Тільки за 2023 рік чистий прибуток склав 2,5 млн грн, а тільки за перший квартал 2024 заробіток вже сягнув 1,15 млн грн.

Водночас майбутній власник має зберегти профіль діяльності підприємства протягом щонайменше десяти років і не має права звільняти працівників протягом шести місяців після переходу права власності.

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