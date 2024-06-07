У Придніпровську з’явилися трамваї, але є нюанс

Однак це не звичайні трамваї, а кавові.
Про це повідомили у Facebook-спільноті “Придніпровський масив”.
Нещодавно на ж/м Придніпровськ з’явилися маленькі вагончики-кав’ярні, які стилізували під трамваї. Вони схожі на червоний ретро-трамвай, виготовлений у нашому місті до 100-річчя початку руху цього виду транспорту.
Місцеві жителі кажуть, що таких трамваїв вже два, тож ймовірно, кав’ярні мають попит.
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