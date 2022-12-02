У “Прибережному” вандали зламали найбільшу гірку у сквері (ФОТО)

Так, у Дніпрі у “Прибережному” вандали зламали найбільшу гірку у сквері.
Про це повідомляє Dnepr.info.
Хто саме це зробив – поки що невідомо, але тепер маленькі дніпряни не зможуть там тимчасово гратися.
Тому, будь ласка, давайте берегти те, що у нас є, разом. Якщо ви побачили, як хтось намагається розібрати\зламати\зіпсувати карусель, гойдалку, лавку у парку тощо, зробіть зауваження, а краще – викличте поліцію.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вандали знову “атакували” сквер на лівому березі.
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Александра Лучка
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