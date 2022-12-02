Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У “Прибережному” вандали зламали найбільшу гірку у сквері (ФОТО)

Сьогодні 18:00
просмотров

На жаль, серед нас є люди, які звикли тільки ламати.

Новости Днепра про У

Так, у Дніпрі у “Прибережному” вандали зламали найбільшу гірку у сквері.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Хто саме це зробив – поки що невідомо, але тепер маленькі дніпряни не зможуть там тимчасово гратися.

Новости Днепра про У

Новости Днепра про У

Тому, будь ласка, давайте берегти те, що у нас є, разом. Якщо ви побачили, як хтось намагається розібрати\зламати\зіпсувати карусель, гойдалку, лавку у парку тощо, зробіть зауваження, а краще – викличте поліцію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі вандали знову “атакували” сквер на лівому березі.

Читайте також:

 

Новости Днепра про У Українська Новости Днепра про У Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Які імена батьки з Дніпропетровщини дають дітям, нароженим під час війни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Які імена батьки з Дніпропетровщини дають дітям, нароженим під час війни

    У Кривому Розі батьки назвали своїх новонароджених двійнят, що з’явилися…

    Танкіст 93-ї холодноярської бригади отримав “Золотий хрест”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:30
    Танкіст 93-ї холодноярської бригади отримав “Золотий хрест”

    Танкіст 93-ї бригади "Холодний Яр" Сергій, позивний “НШ”, отримав нагороду…

    Після піврічної перерви відновить рух потяг зі Львова до Дніпра: як курсуватиме
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:21
    Після піврічної перерви відновить рух потяг зі Львова до Дніпра: як курсуватиме

    Укрзалізниця повернула потяг із Дніпра до Львова.

    У Дніпрі відповіли, чи “згорять” проїзні на електротранспорт, який зараз не працює
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:48
    У Дніпрі відповіли, чи “згорять” проїзні на електротранспорт, який зараз не працює

    У департаменті транспорту міськради відповіли, що робити власникам проїзних квитків…

    Наверх