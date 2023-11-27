У потягу Дніпро-Київ помер чоловік.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, причина смерті – передозування наркотичними препаратами.
Чи встановили особу загиблого – поки невідомо.
Усі обставини інциденту будуть з’ясовувати правоохоронці.
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