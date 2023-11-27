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У потягу Дніпро-Київ помер чоловік

Сьогодні 16:34
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Попередньо, причина смерті - передозування наркотичними препаратами.

Новости Днепра про У потягу Дніпро-Київ помер чоловік

У потягу Дніпро-Київ помер чоловік.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, причина смерті – передозування наркотичними препаратами.

Чи встановили особу загиблого – поки невідомо.

Усі обставини інциденту будуть з’ясовувати правоохоронці.

Новости Днепра про У потягу Дніпро-Київ помер чоловік

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Новости Днепра про У потягу Дніпро-Київ помер чоловікУкраїнська

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