У пошуках Великоднього Кролика: у Дніпрі в парку облаштували святкову фотозону (ФОТО)

У Дніпрі облаштували святкову фотозону до Великодня. Вона з’явилася в парку “Новокодацький”.
Уже цієї неділі віряни західного обряду святкують Великдень, а ось Україні це свято відзначають наступного тижня. Але вже зараз в парку підготували тематичну фотозону.
На сторінці парку зазначається, що дніпряни та гості міста можуть сфотографуватися на фоні оригінальних яскравих композицій з великодніх кроликів та крашанок.
Зазначимо, що головним символом Великодня для католиків є Великодній Кролик. За легендою, він приносить в кожен будинок кошик з шоколадними яйцями. Батьки, щоб розважити дітей в цей день, ховають шоколадні яйця та влаштовують пошуки цього містичного звіра.
Нагадаємо, сьогодні в Дніпрі відкрили прохід бульваром Кучеревського після реконструкції. Як він виглядає зараз можна побачити ТУТ.
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