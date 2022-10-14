У понеділок популярний трамвай закінчить роботу раніше: подробиці

У понеділок, 17 жовтня, трамваї №15 закінчать роботу раніше.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Зміни пов’язані з ремонтом колії на просп. Івана Мазепи на ділянці від вул. Авіаційної до вул. Морської Піхоти.
Останні відправлення трамваїв з кінцевих зупинок:
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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