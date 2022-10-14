У понеділок популярний трамвай закінчить роботу раніше: подробиці

Важлива інформація!

У понеділок, 17 жовтня, трамваї №15 закінчать роботу раніше.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Зміни пов’язані з ремонтом колії на просп. Івана Мазепи на ділянці від вул. Авіаційної до вул. Морської Піхоти.

Останні відправлення трамваїв з кінцевих зупинок:

від Залізничного вокзалу о 20:37;

від вулиці Криворізької о 21:07.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: