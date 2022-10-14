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У понеділок популярний трамвай закінчить роботу раніше: подробиці

Сьогодні 18:28
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Важлива інформація!

Новости Днепра про У понеділок популярний трамвай закінчить роботу раніше: подробиці

У понеділок, 17 жовтня, трамваї №15 закінчать роботу раніше.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Зміни пов’язані з ремонтом колії на просп. Івана Мазепи на ділянці від вул. Авіаційної до вул. Морської Піхоти.

Останні відправлення трамваїв з кінцевих зупинок:

  • від Залізничного вокзалу о 20:37;
  • від вулиці Криворізької о 21:07.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом! 

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Новости Днепра про У понеділок популярний трамвай закінчить роботу раніше: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У понеділок популярний трамвай закінчить роботу раніше: подробиціРусский

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