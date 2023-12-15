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  • У поліції прокоментували пограбування відомого співака та бійця ЗСУ в потягу “Дніпро-Київ”

У поліції прокоментували пограбування відомого співака та бійця ЗСУ в потягу “Дніпро-Київ”

Сьогодні 15:33
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Відомий український репер та військовослужбовець Олександр Ярмак, більш відомий як YARMAK, став жертвою грабіжників.

Новости Днепра про У поліції прокоментували пограбування відомого співака та бійця ЗСУ в потягу “Дніпро-Київ”

Олександр в Instagram-сторіс розповів, що їхав у потягу “Дніпро-Київ”, вночі невідомі вкрали з купе його рюкзак, де були ноутбук і Go Pro камера з унікальними кадрами воєнних дій.

Пізніше у поліції прокоментували цей інцидент. Там зазначили, що із заявою про зникнення речей (ноутбук, відеокамера, сумка з особистими речами та документами) до поліції звернулися пасажир-військовослужбовець та ще один пасажир цього ж потягу.

За заявами двох потерпілих внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Поліцейські опитали потерпілих та можливих свідків злочинів. Вживаються оперативні заходи для встановлення всіх обставин подій та затримання підозрюваного.

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Новости Днепра про У поліції прокоментували пограбування відомого співака та бійця ЗСУ в потягу “Дніпро-Київ”Українська

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