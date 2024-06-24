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  • “Заховала тіло у валізу”: у поліції повідомили нові деталі у справі матері, яка жорстоко вбила свою доньку в Кривому Розі

“Заховала тіло у валізу”: у поліції повідомили нові деталі у справі матері, яка жорстоко вбила свою доньку в Кривому Розі

Сьогодні 14:05
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З'ясувалися нові деталі моторошного злочину в Кривому Розі, де мати вбила свою дитину.

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40-річна мати вбила свою доньку під час сварки 15 червня. Після чого жінка намагалась приховати сліди злочину, поклала тіло до валізи, вивезла на дачу та сховала в погребі, заливши бетоном. До поліції жителька Кривого Рогу звернулася лише 20 червня та повідомила, що дві години тому її донька пішла з дому та не повернулася.

Речниця ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Старчевська розповіла ЗМІ про деталі моторошної події.

Для пошуків зниклої дитини була розгорнута пошукова операція, орієнтований весь особовий склад поліції. Були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Але згодом виявилося, що дівчинку вже кілька днів ніхто не бачив.

Мати вбила свою дитину під час сварки, але вирішила приховати злочин, тому заховала тіло доньки у валізі, яку забетонувала в підвалі на дачі. У сімʼї залишилися ще двоє дітей, які перебувають з бабусею, а ось жінку очікує суд. 

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