У ПК “Схід” показали, як виглядає цвинтар орківських надій (ВІДЕО)

6 грудня – день Збройних сил України, тож у повітряному командуванні “Схід” вирішили підбити підсумки 9 місяців повномасштабної війни.
ПК “Схід” – це ті, хто іноді лякає вас роботою ППО над головою, але перехоплює десятки ракет під час чергової атаки. Як зазначили військові, за 9 місяців, їхній підрозділ знищив понад чотирьох сотень повітряних цілей.
Серед них: більше десятка літаків, двохсотень крилатих ракет, десь до десятка ворожих гелікоптерів і аж дві з половиною сотні БПЛА. Військові збирають свої “трофеї” після знищення цілей та створили “цвинтар орківських надій”.
Нагадаємо, тільки за вчора військові з ПК “Схід” знищили 15 крилатих ракет.
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