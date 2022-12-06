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У ПК “Схід” показали, як виглядає цвинтар орківських надій (ВІДЕО)

Сьогодні 15:54
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Військові показали, як виглядає цвинтар знищених ракет та літаків.

Новости Днепра про У ПК

6 грудня – день Збройних сил України, тож у повітряному командуванні “Схід” вирішили підбити підсумки 9 місяців повномасштабної війни.

ПК “Схід” – це ті, хто іноді лякає вас роботою ППО над головою, але перехоплює десятки ракет під час чергової атаки. Як зазначили військові, за 9 місяців, їхній підрозділ знищив понад чотирьох сотень повітряних цілей.

Новости Днепра про У ПК

Серед них: більше десятка літаків, двохсотень крилатих ракет, десь до десятка ворожих гелікоптерів і аж дві з половиною сотні БПЛА. Військові збирають свої “трофеї” після знищення цілей та створили “цвинтар орківських надій”.

Нагадаємо, тільки за вчора військові з ПК “Схід” знищили 15 крилатих ракет.

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