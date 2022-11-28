У Підгородному в одному з будинків знайшли три трупи

Двері ніхто не відчинив. Тоді вона подзвонила в поліцію.
Правоохоронці прибули на місце події, у будинку вони знайшли три тіла.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Труп господині лежав біля вхідних дверей. У кімнаті на підлозі було тіло 57-річного чоловіка, який доглядав жінку. Труп ще одного чоловіка був на ліжку.
Попередньо відомо, що вони померли через те, що один із них палив на дивані і той почав тліти. Зі слів заявниці, чоловіки зловживали алкоголем.
Тіла направили на судово-медичну експертизу, усі обставини будуть з’ясовувати слідчі.
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