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У Підгородному в одному з будинків знайшли три трупи

Сьогодні 13:39
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У неділю, 27 листопада, у Підгородному 82-річна жінка прийшла до своєї хворої 86-річної сестри.

Новости Днепра про У Підгородному в одному з будинків знайшли три трупи

Двері ніхто не відчинив. Тоді вона подзвонила в поліцію.

Правоохоронці прибули на місце події, у будинку вони знайшли три тіла.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Труп господині лежав біля вхідних дверей. У кімнаті на підлозі було тіло 57-річного чоловіка, який доглядав жінку. Труп ще одного чоловіка був на ліжку.

Попередньо відомо, що вони померли через те, що один із них палив на дивані і той почав тліти. Зі слів заявниці, чоловіки зловживали алкоголем.

Тіла направили на судово-медичну експертизу, усі обставини будуть з’ясовувати слідчі. 

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Новости Днепра про У Підгородному в одному з будинків знайшли три трупиУкраїнська

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