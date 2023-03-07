Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У передмісті Риму зіткнулися два літаки ВПС Італії: є загиблі

Сьогодні 17:06
просмотров

Два навчальні літаки італійських Військово-повітряних сил зіткнулися в небі над околицями Риму.

Новости Днепра про У передмісті Риму зіткнулися два літаки ВПС Італії: є загиблі

Про це повідомляють ЗМІ.

Інцидент стався в районі містечка Гуїдонія-Монтечельйо, розташованого на північному сході від столиці Італії.

За непідтвердженою інформацією, літаки зачепилися крилами під час відпрацювання спільних повітряних маневрів. Відомо, що одне з повітряних суден упало посеред житлової забудови, інше – на трав’яне поле.

Новости Днепра про У передмісті Риму зіткнулися два літаки ВПС Італії: є загиблі

Новости Днепра про У передмісті Риму зіткнулися два літаки ВПС Італії: є загиблі

На жаль, пілоти обох літаків загинули.

Рятувальники та медики вже працюють на місці трагедії. Інформації про постраждалих чи загиблих серед цивільних осіб не надходило.

 

Новости Днепра про У передмісті Риму зіткнулися два літаки ВПС Італії: є загибліУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “На Західному фронті без змін”, “Аватар”, “Банші Інішеріна”: які фільми цьогоріч претендують на Оскар (трейлери)
    Світові новини
    05.03.2023 19:08
    “На Західному фронті без змін”, “Аватар”, “Банші Інішеріна”: які фільми цьогоріч претендують на Оскар (трейлери)

    12 березня відбудеться церемонія нагородження найпрестижнішої кінопремії - "Оскар".

    Легкоатлетка із Дніпра здобула “золото” чемпіонату Європи зі стрибків у висоту: підкорила планку на 1,98 м
    Новини Дніпра
    05.03.2023 12:59
    Легкоатлетка із Дніпра здобула “золото” чемпіонату Європи зі стрибків у висоту: підкорила планку на 1,98 м

    Вітаємо нашу спортсменку!

    Cловаччина хоче передати Україні 10 зі своїх 11 МіГ-29, – Associated Press
    новини України
    02.03.2023 10:56
    Cловаччина хоче передати Україні 10 зі своїх 11 МіГ-29, – Associated Press

    Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 винищувачів МіГ-29 з 11-ти…

    На острові Пасхи на дні висохлого озера знайдено нову статую моаї
    Світові новини
    01.03.2023 16:36
    На острові Пасхи на дні висохлого озера знайдено нову статую моаї

    На острові Пасхи нещодавно знайшли нову статую моаї, яка відрізняється…

    Наверх