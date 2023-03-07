У передмісті Риму зіткнулися два літаки ВПС Італії: є загиблі

Про це повідомляють ЗМІ.
Інцидент стався в районі містечка Гуїдонія-Монтечельйо, розташованого на північному сході від столиці Італії.
За непідтвердженою інформацією, літаки зачепилися крилами під час відпрацювання спільних повітряних маневрів. Відомо, що одне з повітряних суден упало посеред житлової забудови, інше – на трав’яне поле.
На жаль, пілоти обох літаків загинули.
Рятувальники та медики вже працюють на місці трагедії. Інформації про постраждалих чи загиблих серед цивільних осіб не надходило.
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