У передмісті Дніпра затримали розбійника, який пограбував бабусю з внуком у Павлограді

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.
У п’ятницю, 5 травня, близько 14-ї години в одному із будинків на вулиці Яворницького в Павлограді сталося пограбування.
Зловмисник розбив вікно каменем та вдерся в чужий будинок. Як повідомляють в поліції, вдома в момент нападу була 65-річна власниця разом з онуком. Розбійник забіг до кімнати, почав погрожувати хлопцеві, бити каменем жінку та вимагати в неї гроші.
Налякана жінка віддала розбійнику свої заощадження, після чого той втік з місця злочину. Щоб зловмисника не знайшли, він виїхав з міста та ховався в передмісті Дніпра. До пошуків грабіжника залучили павлоградських поліціянтів, які оглянули будинок та з’ясували прикмети підозрюваного.
Проте це не допомогло злочинцеві, адже правоохоронцям через декілька годин вдалося затримати нападника в Підгородному.
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