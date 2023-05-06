У передмісті Дніпра затримали розбійника, який пограбував бабусю з внуком у Павлограді

У Павлограді чоловік вдерся до чужого будинку та вимагав у власниці помешкання гроші.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

У п’ятницю, 5 травня, близько 14-ї години в одному із будинків на вулиці Яворницького в Павлограді сталося пограбування.

Зловмисник розбив вікно каменем та вдерся в чужий будинок. Як повідомляють в поліції, вдома в момент нападу була 65-річна власниця разом з онуком. Розбійник забіг до кімнати, почав погрожувати хлопцеві, бити каменем жінку та вимагати в неї гроші.

Налякана жінка віддала розбійнику свої заощадження, після чого той втік з місця злочину. Щоб зловмисника не знайшли, він виїхав з міста та ховався в передмісті Дніпра. До пошуків грабіжника залучили павлоградських поліціянтів, які оглянули будинок та з’ясували прикмети підозрюваного.

Проте це не допомогло злочинцеві, адже правоохоронцям через декілька годин вдалося затримати нападника в Підгородному.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим за узгодженням з окружною прокуратурою затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

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