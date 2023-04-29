Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У передмісті Дніпра проблеми з водопостачанням: що сталося

Сьогодні 14:00
просмотров

Сьогодні, 29 квітня, мешканці селищ Новоолександрівка та Старі Кодаки частково залишилися без води.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра проблеми з водопостачанням: що сталося

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на вул. Шевченка, 95 (селище Новоолександрівка) та у пров. Переможному, 35 (селище Старі Кодаки) припинено водопостачання:

  • вул. Шевченка;
  • вул. Центральна;
  • вул. Українська;
  • пров. Кооперативний;
  • пров. Шкільний;
  • пров. Мічуріна;
  • селища Тихе;
  • вул. Гагаріна;
  • вул. Маяковського;
  • пров. Переможний.

Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра проблеми з водопостачанням: що сталося

Новости Днепра про У передмісті Дніпра проблеми з водопостачанням: що сталося

Читайте також:

Новости Днепра про У передмісті Дніпра проблеми з водопостачанням: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про У передмісті Дніпра проблеми з водопостачанням: що сталосяРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпро приїхав президент Чехії: підписали меморандум та поговорили про відбудову області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:24
    У Дніпро приїхав президент Чехії: підписали меморандум та поговорили про відбудову області

    Сьогодні, 29 квітня, до Дніпра з офіційним візитом приїхав президент…

    У Дніпрі на Канівській горів будинок: ДСНСники врятували чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:46
    У Дніпрі на Канівській горів будинок: ДСНСники врятували чоловіка

    Сьогодні вночі на вулиці Канівській загорівся житловий будинок.

    Тільки для мешканців: у Дніпрі містян не пустили до укриття одного із ж/к під час тривоги
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:28
    Тільки для мешканців: у Дніпрі містян не пустили до укриття одного із ж/к під час тривоги

    У п’ятницю о 04:28 росіяни завдали ракетного удару по Дніпру.

    На Луганщині загинув сержант з Дніпропетровської області Олег Павелко
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    На Луганщині загинув сержант з Дніпропетровської області Олег Павелко

    29 листопада Олег загинув. Йому було 36 років. 

    Наверх