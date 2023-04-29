У передмісті Дніпра проблеми з водопостачанням: що сталося

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на вул. Шевченка, 95 (селище Новоолександрівка) та у пров. Переможному, 35 (селище Старі Кодаки) припинено водопостачання:
Водопостачання обіцяють відновити протягом дня.
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