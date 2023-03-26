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У передмісті Дніпра потяг переїхав чоловіка

Сьогодні 14:25
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Поїзд, який їхав з Дніпра, наїхав на людину.

Новости Днепра про У передмісті Дніпра потяг переїхав чоловіка

Вночі 25 березня в передмісті Дніпра потяг наїхав на людину, про це пише “Дніпро Оперативний”. Усе сталося на перегоні “Ігрень – Іларіонове”.

Попередньо відомо, що на 55-річний чоловік лежав між коліями, коли на нього наїхав потяг. Машиніст поїзда, який їхав зі сторони Дніпра, помітив людину, але вже було занадто пізно, тому він не встиг загальмувати.

Чоловік отримав смертельні травми та помер на місці. Ймовірно, він був в стані алкогольного сп’яніння. 

Нагадаємо, нещодавно поліцейські затримали пасажира, який в потязі намагався напасти з ножем на чоловіка. Правоохоронцям довелося екстрено зупиняти поїзд, аби затримати злодія, який на станції П’ятихатки вчинив замах на вбивство. 

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Новости Днепра про У передмісті Дніпра потяг переїхав чоловікаУкраїнська

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