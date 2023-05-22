У передмісті Дніпра по огородам бігало оленятко (ВІДЕО)

Дніпровський Бембі бігав городами.

У Підгородньому зазняли оленятко, яке бігало по огородам місцевих мешканців. Люди стверджують, що тварину періодично бачать біля приватних садиб. Цього разу його появу зуміли зафільмувати на камеру.

Місцеві кажуть, що бояться за тварину та просять допомоги у зоозахисників, а мислівців закликають не вбивати оленя, адже він нікому не зашкодив.

Відео-докази опублікували в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний”. На кадрах видно, що оленятко ходить по огороду із овочами та бродить по садку. Тварина помітила чоловіка, який її знімав та зацікавлено дивилася на людину. Про подальшу долю дніпровського Бембі нічого не відомо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про нашестя змій у Дніпрі. На Січеславській Набережній помітили зміїне кубло, а на Набережній Перемоги побачили величезного пітона, який грівся на сонечку посеред скверу. А на Перемозі виловили золоту рибку.

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