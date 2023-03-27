У передмісті Дніпра декілька вулиць залишаються без води увечері 27 березня

Станом на 18:00 аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» працюють на наступних об’єктах:
Комунальники докладають максимальних зусиль, щоб якнайшвидше провести всі роботи за вищевказаними адресами та відновити подачу води.
Вже завершено аварійно-відновлювальні роботи по вул. Дніпробуду, 32. Подачу води відновлено мешканцям 3 вулиць: Дніпробуду, Гречихіна, Виставкова.
Також вже усунено пошкодження на водопроводі Д 400 мм на вул. Березинська, 29. Водопровідна бригада Індустріального району провадила роботи без відключення водопостачання.
Друга доба триває роботи з промивання магістральних водопроводів у районі вулиць:
Промивання магістральних водопроводів відбувається без відключення водопостачання.
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