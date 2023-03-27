У передмісті Дніпра декілька вулиць залишаються без води увечері 27 березня

У передмісті Дніпра через аварії кілька вулиць залишилися без водопостачання 27 березня. Комунальники Дніпра працюють над їхньою ліквідацією.

Станом на 18:00 аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» працюють на наступних об’єктах:

с. Олександрівка на вул. Центральній, 24а – аварійні роботи, припинено водопостачання на 3 вулицях села: Зарічна, Центральна, Польова;

с. Новоолександрівка на вул. Дніпровська, 57 – аварійно-відновлювальні роботи, припинено подачу води на 4 вулицях: Дніпровська, Солов’їна, Садова, Залізнична.

Комунальники докладають максимальних зусиль, щоб якнайшвидше провести всі роботи за вищевказаними адресами та відновити подачу води.

Вже завершено аварійно-відновлювальні роботи по вул. Дніпробуду, 32. Подачу води відновлено мешканцям 3 вулиць: Дніпробуду, Гречихіна, Виставкова.

Також вже усунено пошкодження на водопроводі Д 400 мм на вул. Березинська, 29. Водопровідна бригада Індустріального району провадила роботи без відключення водопостачання.

Друга доба триває роботи з промивання магістральних водопроводів у районі вулиць:

Велика Діївська,

Гідропаркова,

Метробудівська,

Моніторна та прилеглі.

Промивання магістральних водопроводів відбувається без відключення водопостачання.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: