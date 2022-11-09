У передмісті Дніпра чоловік напідпитку впав в багаття

У передмісті Дніпра знайшли обгоріле тіло чоловіка.

У Василівці, яка поблизу Дніпра знайшли обгоріле тіло місцевого мешканця. Про це поліціянтам розповів односельчанин загиблого, пише Репортер.

Прибувши на місце події, поліціянти побачили обгорілий труп чоловіка. Він був без верхнього одягу та на його тілі були численні опіки. За попередньою інформацією, це був нещасний випадок.

Відомо, що загиблий охороняв сільгосптехніку. У той день він випивав та впав в розпалене багаття поруч. На жаль, від отриманих травм охоронець помер на місці.

Усі деталі події з’ясує слідчо-оперативна група.

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