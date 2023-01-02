У передмісті Дніпра батюшка побився з двома чоловіками, бо ті не дали йому пива

1 січня у Слобожанському чоловік в церковній рясі напав на місцевих мешканців. Відео інциденту поширють в соцмережах.
Причини суперечки достеменно невідомі, але судячи з відео, батюшка був в неадекватному стані та хотів випити пива.
Алкоголь він намагався забрати у місцевих мешканців. У якийсь момент він зняв з себе рясу та кинувся з кулаками на чоловіків.
У соцмережах стверджують, що чоловік священнослужитель храму УПЦ МП.
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