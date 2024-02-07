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  • У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВА

У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВА

Сьогодні 11:28
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Вранці та вночі російські окупанти атакували Дніпропетровщину.
Новости Днепра про У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВА

Наслідки удару по Новомосковську.

Під час ранкового масованого удару у Павлоградському районі наші захисники збили ворожу ракету. Але, на жаль, є і «прильоти» по інфраструктурному об’єкту. Люди не постраждали.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Також він повідомив подробиці нічної атаки на Новомосковський район.

Ворожі безпілотники у Новомосковську вдарили по комунальному підприємству. У результаті – потрощена майже вся комунальна техніка.

Через нічну атаку у Новомосковську потрощена майже вся комунальна техніка. Трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид…Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим, – написав Лисак.

Та показав «здобутки» окупантів:

Новости Днепра про У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВА

Новости Днепра про У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВА

Новости Днепра про У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВА

Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим.

Новости Днепра про У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВА

Новости Днепра про У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВА

Новости Днепра про У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВА

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Новости Днепра про У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВАУкраїнська

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