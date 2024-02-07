У Павлоградському районі є «прильоти» по інфраструктурному об’єкту: деталі від ОВА

Під час ранкового масованого удару у Павлоградському районі наші захисники збили ворожу ракету. Але, на жаль, є і «прильоти» по інфраструктурному об’єкту. Люди не постраждали.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Також він повідомив подробиці нічної атаки на Новомосковський район.
Ворожі безпілотники у Новомосковську вдарили по комунальному підприємству. У результаті – потрощена майже вся комунальна техніка.
Через нічну атаку у Новомосковську потрощена майже вся комунальна техніка. Трактори, екскаватори, багатофункціональні машини, самоскид…Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим, – написав Лисак.
Та показав «здобутки» окупантів:
Тепер прибирати вулиці чи розчищати сніг практично нічим.
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