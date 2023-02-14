У Павлоградському районі вогонь забрав життя чоловіка та жінки

Дві людини загинули внаслідок пожежі у квартирі у Тернівці ввечері 13 лютого.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

На лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу на бульварі Шахтарської Слави. На місце події вирушили чергові відділення рятувальників із Тернівки та Павлограда.

Прибувши на місце, рятувальники побачили, що горить квартира на 3 поверсі п’ятиповерхівки. Як виявилось, у кімнаті, де сталося займання, виявили двох загиблих: чоловіка 1963 року народження та жінку 1965 року народження.

Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 2 кв. м. Пожежу загасили за 20 хвилин.

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