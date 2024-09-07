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У Павлограді зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару

Сьогодні 08:36
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Опубліковані оновлені дані про кількість постраждалих у Павлограді.

Новости Днепра про У Павлограді зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від вечора по Нікополю ворог бив чотири рази. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Наслідки, яких завдав противник, з’ясовуємо. Та головне – без жертв, йдеться у дописі голови ОВА.

В інших громадах району вночі було тихо. Також без обстрілів було на решті територій області.

Вже 74 постраждалих від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду.

Зараз у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога, залишайтесь у безпечних місцях.

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Новости Днепра про У Павлограді зросла кількість поранених внаслідок ракетного ударуУкраїнська Новости Днепра про У Павлограді зросла кількість поранених внаслідок ракетного ударуРусский

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