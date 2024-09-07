У Павлограді зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Від вечора по Нікополю ворог бив чотири рази. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Наслідки, яких завдав противник, з’ясовуємо. Та головне – без жертв, йдеться у дописі голови ОВА.
В інших громадах району вночі було тихо. Також без обстрілів було на решті територій області.
Вже 74 постраждалих від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду.
Зараз у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога, залишайтесь у безпечних місцях.
Читайте також:
Автор:
У Кам'янському районі поліцейські затримали за пограбування чоловіка та жінку.
Поранені тварини, пошкоджені офіс та квартири волонтерів "Антарєс" під час…
Людмила Кіченок вперше в кар'єрі виграла жіночий парний турнір Grand…
У Дніпрі вандали відірвали залізні двері на вході до під'їзду.