У Павлограді зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару

Опубліковані оновлені дані про кількість постраждалих у Павлограді.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Від вечора по Нікополю ворог бив чотири рази. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Наслідки, яких завдав противник, з’ясовуємо. Та головне – без жертв, йдеться у дописі голови ОВА.

В інших громадах району вночі було тихо. Також без обстрілів було на решті територій області.

Вже 74 постраждалих від вчорашньої ракетної атаки по Павлограду.

Зараз у Дніпропетровській області оголошена повітряна тривога, залишайтесь у безпечних місцях.

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