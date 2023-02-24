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  • У Павлограді затримали прихильника відновлення колишнього СРСР з антиукраїнською позицією

У Павлограді затримали прихильника відновлення колишнього СРСР з антиукраїнською позицією

Сьогодні 15:48
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Сьогодні, 24 лютого, у Павлограді правоохоронці провели обшук за місцем мешкання 52-річного павлоградця.

Новости Днепра про У Павлограді затримали прихильника відновлення колишнього СРСР з антиукраїнською позицією

За даними слідства, чоловік є прихильником відновлення колишнього СРСР та мав антиукраїнську позицію, яка виражалася у запереченні існування українського народу. Крім того, громадянин на особистій сторінці у забороненій в Україні соціальній мережі поширював публікації, які принижували український народ.

Новости Днепра про У Павлограді затримали прихильника відновлення колишнього СРСР з антиукраїнською позицією

Новости Днепра про У Павлограді затримали прихильника відновлення колишнього СРСР з антиукраїнською позицією

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Під час обшуку поліцейські вилучили комп’ютерну техніку.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Найближчим часом чоловіку буде повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину. Триває досудове слідство.

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Новости Днепра про У Павлограді затримали прихильника відновлення колишнього СРСР з антиукраїнською позицієюУкраїнська

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