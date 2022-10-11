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У Павлограді “замінували” завод із ракетним паливом: що відомо

Сьогодні 12:02
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Учора, 10 жовтня, стало відомо про "замінування" Павлоградського хімзаводу. Там невідомий погрожував знищити ракетне паливо.

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Про це пише “Дніпро Оперативний”.

Відомо, що о 13:16 на електронну пошту керівника заводу надійшов лист через автоматичну систему шифрування «Tutanota». Автор представився Шахідом і заявив, що підприємство заміноване, тому ракетне паливо буде знищено.

Територію заводу обстежили правоохоронці та військові, які охороняють цей об’єкт. Будь-яких вибухонебезпечних предметів або речовин знайдено не було.

Тепер поліція шукає псевдомінера.

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