У Павлограді “замінували” завод із ракетним паливом: що відомо

Про це пише “Дніпро Оперативний”.
Відомо, що о 13:16 на електронну пошту керівника заводу надійшов лист через автоматичну систему шифрування «Tutanota». Автор представився Шахідом і заявив, що підприємство заміноване, тому ракетне паливо буде знищено.
Територію заводу обстежили правоохоронці та військові, які охороняють цей об’єкт. Будь-яких вибухонебезпечних предметів або речовин знайдено не було.
Тепер поліція шукає псевдомінера.
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